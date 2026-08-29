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Газета.ру

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ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 13 боеприпасов

ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР, выпустив 13 боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) за сутки.

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