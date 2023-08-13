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15 очков Эдвардса и 11+8 от Брансона помогли США крупно обыграть Словению в товарищеском матче

15 очков Эдвардса и 11+8 от Брансона помогли США крупно обыграть Словению в товарищеском матче

Сборная США крупно обыграла сборную Словении в рамках товарищеского матча перед предстоящим чемпионатом мира – 92:62.

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