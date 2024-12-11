В Калуге завершился турнир «Новая высота»

В Калуге подвели итоги Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота» . Он проводился в Федеральном технопарке профессионального образования 5–6 декабря и объединил команды из 30 регионов России.
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