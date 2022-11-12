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Скаут НБА: «Леброн идеально подошел бы «Финиксу». С ним Крис Пол завоевал бы свой перстень»

Скаут НБА высказал мнение, что «Санз» идеально подошли бы 37-летнему Леброну Джеймсу из «Лейкерс», если калифорнийцы решились бы на обмен суперзвезды.

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