В Польше предупредили о передвижении военной техники к границе с РФ

Вооруженные силы Польши перебросят технику на север страны – в том числе к границе Польши с Калининградской областью России в связи с масштабными учениями Североатлантического альянса (НАТО) Steadfast Defender 2024.
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