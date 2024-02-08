В Забайкалье жилищно - коммунальной службе № 8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) отметили безаварийное прохождение отопительного периода

В Забайкальском крае специалистами ЖКС № 8 перед началом отопительного сезона 2023-2024 г. во избежание непредвиденных ситуаций были проведены ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей и котельного оборудования, сформирован нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива.