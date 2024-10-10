«Речь не идет о поддержке России, но воевать не пойду»: CNN поговорила с украинскими уклонистами

CNN вновь поднимает тему трудностей, с которыми сталкивается массовая мобилизация на Украине. «Война подходит к концу своего третьего ода, и украинским военным требуется больше живой силы, чтобы выдержать кровавую войну на истощение против России, население которой более чем в три раза превышает население Украины», – говорится в публикации.
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