Эксперт Степанов: ВС РФ поразили ракетным ударом резидентуру ЦРУ в Киеве

Российские военные поразили ракетным ударом объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве, сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
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