В Госдуме призвали уберечь молодежь от вебкама: «Чтобы не было стыдно выйти на улицу»

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Государство должно указать на неприемлемость «работы» в вебкам-индустрии, поскольку такая деятельность противоречит задаче по выходу из демографического кризиса, поставленной президентом страны Владимиром Путиным.
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