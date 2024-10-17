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Новый Dongfeng за 49 900 рублей и льготный кредит от 4%. Авто в наличии.

Новый Dongfeng за 49 900 рублей и льготный кредит от 4%. Авто в наличии.

Новые автомобили становятся доступнее - и в этом немалая заслуга Dongfeng . Покупателю больше не нужно выбирать между ценой и оснащением, ведь всего за 49 900 рублей прямо сейчас можно стать обладателем современного высокотехнологичного автомобиля с внушительным пакетом опций, в том числе и по программе льготного кредитования со ставкой 4% в началь .

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