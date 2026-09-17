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Царьград

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Онищенко: Рост гриппа возможен в ноябре-декабре при низкой вакцинации

Онищенко: Рост гриппа возможен в ноябре-декабре при низкой вакцинации

Эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщил об увеличении случаев ОРЗ в России. Значительный подъем заболеваемости гриппом пока не начался, но возможен в ноябре или декабре, если уровень вакцинации будет недостаточным, отметил академик.

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