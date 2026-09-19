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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи подозревают в конфликте интересов при продаже телеправ Лиги 1. Прокуратура начала расследование

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи по подозрению в незаконном использовании служебного положения в личных интересах, сообщает L’Équipe.

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