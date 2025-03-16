В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78» За выгул собак без присмотра необходимо ввести уголовную ответственность, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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