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В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78» За выгул собак без присмотра необходимо ввести уголовную ответственность, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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