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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз за сутки

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило на своей странице в Telegram-канале в ночь на среду, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз.

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