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Нижегородская правда

235 подписчиков

В Башкирии явка избирателей на выборах в Госдуму превысила 80%

На брифинге в Центральной избирательной комиссии Башкирии озвучили предварительные результаты голосования после обработки более 88% бюллетеней.

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