«Годы золотые». Учёба в институте Главный корпус ПГПУ им. В. Г. Белинского. В моё время его только-только построили.
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«Годы золотые». Учёба в институте Главный корпус ПГПУ им. В. Г. Белинского. В моё время его только-только построили.
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