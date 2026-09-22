Пятеро детей и тайный первенец: 7 советских актёров с самыми большими семьями

Дети советских кинозвёзд — сюжет куда менее известный, чем их роли, награды и крылатые фразы. У одних наследники рождались в одном-единственном браке, у других — от трёх-четырёх женщин, и назвать такие семьи образцовыми язык не повернётся.
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