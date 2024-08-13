Глава Суджанского района Курской области назвал обстановку на месте тяжелой

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в городе Суджа тяжелой. «Обстановка тяжелая», — подчеркнул он в беседе с ТАСС, комментируя ситуацию на фоне массированной атаки Вооруженных сил Украины на регион России.