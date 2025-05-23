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Во Франции признали катастрофическое положение ВСУ

Во Франции признали катастрофическое положение ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится катастрофическим. Сложную ситуацию для украинской армии признал военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe, передает Lenta.

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