Во Франции признали катастрофическое положение ВСУ

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится катастрофическим. Сложную ситуацию для украинской армии признал военный эксперт Сильвен Феррейра в интервью YouTube-каналу Dialogue Franco-Russe, передает Lenta.
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