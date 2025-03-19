Политика как он...
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Политика как она есть

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Житель Крыма, призывавший вступать в РДК*, жил в заваленном мусором сарае с тараканами и клопами

Житель Крыма, призывавший вступать в РДК*, жил в заваленном мусором сарае с тараканами и клопами

Источник: РИА-новости Крым В интернете появились кадры задержания жителя Крыма, призывавшего вступать в так называемые РДК* и ЛСР* (запрещенные в России террористические организации) - организации, состоящую из предателей, перешедших на сторону Украины.

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Комментарии
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Лида Андрианова
А он и мечтал чтоб его кормили эту сволочь  привык за счет русских людей не работать а жрать теперь в тюряге будет спать есть с тепле их надо работать заставлять.
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14 час.
ШКИПЕР
Решил улучшить своё материальное положение, в плане жилья. В тюрьме тепло, макароны дают.
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12 час.
людмила михайлик
В тюрьме ему хорошо, жилье и еда,работать надо много
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12 час.
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