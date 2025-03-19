Житель Крыма, призывавший вступать в РДК*, жил в заваленном мусором сарае с тараканами и клопами

Источник: РИА-новости Крым В интернете появились кадры задержания жителя Крыма, призывавшего вступать в так называемые РДК* и ЛСР* (запрещенные в России террористические организации) - организации, состоящую из предателей, перешедших на сторону Украины.
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