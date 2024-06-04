⚡️ Руководитель ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь Данилович покидает должность генерального директора по собственному желанию Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
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⚡️ Руководитель ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Игорь Данилович покидает должность генерального директора по собственному желанию Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.