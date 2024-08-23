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Минпромторг готовит перечень мест для размещения дефибрилляторов

Минпромторг готовит перечень мест для размещения дефибрилляторов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил в Минпромторг запрос и попросил объяснить, в каких публичных местах в России собираются размещать автоматические дефибрилляторы, которые, согласно нововведениям, вступающим в силу 1 сентября, сможет использовать любой оказавшийся рядом с пострадавшим человеком.

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