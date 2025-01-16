Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал команду избранного 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не "изобретать велосипед" для прекращения украинского конфликта на Украине.
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