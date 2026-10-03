Его голос знала вся страна, но званий он не получил: История Сергея Лёвкина

Его бархатный тембр звучал из каждого радиоприёмника - от строек БАМа до жаркого Кабула. Миллионные тиражи пластинок, переполненные залы, поклонницы, звонившие ему домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- Г В Челябинске выбр...
- Список оснований ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым