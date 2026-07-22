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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области прокуратура обнаружила ряд нарушений в сфере энергетики

В Рязанской области прокуратура обнаружила ряд нарушений в сфере энергетики

В ходе надзорных мероприятий правоохранители выявили: незаконное ограничение подачи электроэнергии, ненадлежащее содержание электросетевого хозяйства, отсутствие муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также ненадлежащую организацию претензионно-исковой работы фирмами сферы ЖКХ.

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