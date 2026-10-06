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Царьград

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Житель Прикамья заплатит 30 тысяч за украденные кофе и сыр

Житель Прикамья заплатит 30 тысяч за украденные кофе и сыр

29-летний житель Верещагинского муниципального округа похитил из двух магазинов в Лысьве кофе, сыр и мясные деликатесы на сумму более 5 тысяч рублей, после чего полностью возместил ущерб и получил штраф в 30 тысяч рублей.

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