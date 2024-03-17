Водители из Петербурга попросили Госдуму проверить страховые компании

По многочисленным жалобам петербургских автомобилистов, депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов призвал к проверке работы страховых компаний на предмет соблюдения закона об ОСАГО, поскольку несколько десятков горожан не смогли воспользоваться законным правом на приобретение «короткой» страховки.