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Xpeng G9L стал четвертой моделью бренда, собранной на заводе Magna

Xpeng G9L стал четвертой моделью бренда, собранной на заводе Magna

Крупный электрический кроссовер Xpeng G9L вышел на европейский рынок по цене около 75 тыс. евро, что соответствует примерно 8,1 млн рублей и 620 тыс.

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