📹⚡️Ещё один зрелищный эпизод низковысотного низкоскоростного виража Су-57 (лётного прототипа Т-50-4) над Чжухаем в исполнении Сергея Богдана.
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📹⚡️Ещё один зрелищный эпизод низковысотного низкоскоростного виража Су-57 (лётного прототипа Т-50-4) над Чжухаем в исполнении Сергея Богдана.