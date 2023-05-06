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Рогов: военные Россия находятся в полной боеготовности в Запорожской области, создано несколько линий обороны

Рогов: военные Россия находятся в полной боеготовности в Запорожской области, создано несколько линий обороны

Военнослужащие Российской Федерации в настоящий момент находятся в полной боевой готовности на территории Запорожской области, сформировано несколько линий обороны.

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