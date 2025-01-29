Перед началом работы гостиных Рождественских чтений, где участники представят свои работы, с приветственным словом к собравшимся обратились директор гимназии В.
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Перед началом работы гостиных Рождественских чтений, где участники представят свои работы, с приветственным словом к собравшимся обратились директор гимназии В.