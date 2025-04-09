Уголовное дело возбудили после гибели двух подростков в Барнауле

Правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего В Алтайском крае в результате гибели подростков возбудили уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам", ответили amic.
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