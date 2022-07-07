Царьград

4 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    какая на фиг подписка?! интересно сколько сунули полицаям за это?!Пьяные мигранты ж...
  • Игорь Василевский
    Очень похоже, что лысому шьют белые тапки... Но маячащая за его спиной курица бербок еще тупее.Будни Евросодома:...
  • Алекс Сэм
    Лавров сказал это по-другому поводу но к БИ-2 это тоже непосредственно относится"Би-2" на Суперку...

Трех генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Трех генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Три генерала МВД и один судебный пристав по решению суда заключены под стражу на три месяца. Басманный суд Москвы арестовал трех генералов МВД и судебного пристава, которые проходят по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх