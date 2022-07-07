Трех генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Три генерала МВД и один судебный пристав по решению суда заключены под стражу на три месяца. Басманный суд Москвы арестовал трех генералов МВД и судебного пристава, которые проходят по делу о злоупотреблении полномочиями в МВД Санкт-Петербурга.