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Ростех

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Ростех показал робота-сварщика на чемпионате «Время первых»

Ростех показал робота-сварщика на чемпионате «Время первых»

Фото: пресс-служба Президента РФ Госкорпорация Ростех в рамках V внутрикорпоративного чемпионата профмастерства «Время первых» представила промышленного робота, способного значительно повысить эффективность сварочных работ.

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