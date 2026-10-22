Прозвище «Третий Рим» закрепилось за Москвой не в один день и не по чьему-то указу. Оно выросло из исторического разлома, когда православный мир лишился своего духовного центра и должен был найти ему замену.
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