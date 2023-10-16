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Самые известные оперные певицы России. - 1

Самые известные оперные певицы России. - 1

Россия является одной из стран с наиболее развитым оперным искусством. Санкт-Петербург и Москва занимают первое и второе место в мире по числу оперных постановок, а Новосибирск - первое место в Азии  Оперные певицы России популярны и за пределами страны, особенно это касается Анны Нетребко, которая в 21 веке является лицом российской оперы и входит в топ-10 самых популярных оперных певиц в мире.

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