Самые известные оперные певицы России. - 1

Россия является одной из стран с наиболее развитым оперным искусством. Санкт-Петербург и Москва занимают первое и второе место в мире по числу оперных постановок, а Новосибирск - первое место в Азии Оперные певицы России популярны и за пределами страны, особенно это касается Анны Нетребко, которая в 21 веке является лицом российской оперы и входит в топ-10 самых популярных оперных певиц в мире.