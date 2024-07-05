Уральские металлурги представляют потребителям свои возможности по производству оцинкованного и окрашенного проката

Группа ММК знакомит потребителей с возможностями по выпуску оцинкованного и окрашенного проката. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в четверг, 4 июля, в Лысьве в Пермском крае начал работу круглый стол «Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытием и фокус на клиента», организованный для участников рынка оцинкованного и окрашенного проката и потребителей металла с покрытиями.