СК возбудил дело по факту гибели ребенка из-за падения сосны на палатку

Уголовное дело возбудил СК по факту гибели девятилетней девочки и травмирования ее полугодовалой сестры из-за падения сосны на палатку в Челябинской области, мообщает 6 июля пресс-служба регионального СУ СК.
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