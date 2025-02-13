Россия и США проведут 14 февраля контакты по Украине в Мюнхене

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что должностные лица его страны и России проведут 14 февраля контакты по урегулированию украинского конфликта на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии