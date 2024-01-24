Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии

Состояние двоих врачи оценивают как крайне тяжёлое.фото: t.me/mchsYakutia--> Состояние двух пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии оценивается как крайне тяжёлое, сообщает 24 января пресс-служба регионального минздрава.