Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии

Состояние двоих врачи оценивают как крайне тяжёлое.фото: t.me/mchsYakutia--> Состояние двух пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в городе Томмот в Якутии оценивается как крайне тяжёлое, сообщает 24 января пресс-служба регионального минздрава.
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