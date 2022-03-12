Тарасова об альтернативной серии Гран-при: «Это прекрасно, лучше, чем ничего»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею создания альтернативной серии Гран-при по фигурному катанию в России.

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