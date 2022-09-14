«Бавария» вновь сильнее «Барсы», боснийцы выступают против матча с Россией, Неймар и Мбаппе все еще конфликтуют, британцам не дают исполнить гимн страны на ЛЧ и другие новости

Привет, друзья! Очередной дайджест новостей прошедшего дня уже перед вами 💥 1. Мюнхенское проклятье «Барсы» продолжилось очередным поражением от «Баварии» в группе ЛЧ.
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