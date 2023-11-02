Nature: новый препарат для лечения ожирения на 21% увеличивает потерю веса

Ученые из медицинского центра при Университете Вандербильта разработали препарат для лечения ожирения, применение которого в сочетании со здоровым образом жизни способствует увеличению потери веса на 21,1%.
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