Группировка войск «Днепр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 01.09.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий нанесено поражение личному составу и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка и Орехово.