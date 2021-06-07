Когда история терпит сослагательное наклонение

Об отрицании очевидных вещей В какой-то момент Мустафа Найем зарыдал. Он проклинал крысу Сережу Лещенко, благодаря которому оказался в Лукьяновском СИЗО, клялся, что все осознал, что угодил в команду по организации госпереворота по глупости и бедности, поскольку из семьи несчастных афганских беженцев, и вообще плохо понимает по-русски… Что Яценюк, со встречи с которым летел из Афин в Вильнюс, но оказался в Киеве, никакой не президент Украины, а самозванец, признанный голимыми прибалтами… Что никогда больше не повторит подобной ошибки и хочет одного – спокойной жизни, которую видит в торговле овощами на рынке.