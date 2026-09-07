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Иркутск Сегодня

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В Хомутово Иркутского района завершили реконструкцию подстанции: мощность выросла на 60%

В посёлке Хомутово Иркутского района, который считается самым энергопотребляющим в Иркутской области, завершилась масштабная реконструкция подстанции.

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