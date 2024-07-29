Кино: Почему Никита Михалков больше 50 лет чувствует вину перед Еленой Матвеевой: «Мне попросту снесло крышу»

Сегодня Елену Матвееву знают как хореографа сборной команды страны по фигурному катанию. Она ставила «Ромео и Джульетту» и «Лебедя» для Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова, «Посвящение балету» для олимпийских чемпионов Марины Климовой и Игоря Пономаренко, работала с Ириной Слуцкой и многими известными фигуристами.
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