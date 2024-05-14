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Как оформить электромобиль на таможне в Мангистау

Как оформить электромобиль на таможне в Мангистау

Таможенный пост «Курык» Департамента государственных доходов  (ДГД) по Мангистауской области информирует, что гражданину Казахстана, имеющему постоянное место жительства здесь, разрешено ввезти в страну 1 электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

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