Как оформить электромобиль на таможне в Мангистау

Таможенный пост «Курык» Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области информирует, что гражданину Казахстана, имеющему постоянное место жительства здесь, разрешено ввезти в страну 1 электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.