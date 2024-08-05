В калужские железные дороги вложат больше полутора миллиардов рублей

В 2024 году ОАО РЖД намерены вложить 1,7 миллиарда рублей в железнодорожное хозяйство на территории Калужской области, капитально отремонтировав больше 10 километров путей, и обновив почти 40 километровВ 2024 году ОАО РЖД намерены вложить 1,7 миллиарда рублей в железнодорожное хозяйство на территории Калужской области, капитально отремонтировав больше 10 километров путей, и обновив почти 40 километров.