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Калужские новости

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В калужские железные дороги вложат больше полутора миллиардов рублей

В калужские железные дороги вложат больше полутора миллиардов рублей

В 2024 году ОАО РЖД намерены вложить 1,7 миллиарда рублей в железнодорожное хозяйство на территории Калужской области, капитально отремонтировав больше 10 километров путей, и обновив почти 40 километровВ 2024 году ОАО РЖД намерены вложить 1,7 миллиарда рублей в железнодорожное хозяйство на территории Калужской области, капитально отремонтировав больше 10 километров путей, и обновив почти 40 километров.

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