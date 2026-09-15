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Царьград

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В Пермском крае осужденному заменили ограничение свободы на колонию

В Пермском крае осужденному заменили ограничение свободы на колонию

Куединский районный суд Пермского края принял решение о замене ограничения свободы на реальное лишение свободы для осужденного, который систематически нарушал условия отбывания наказания.

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